الزراعة: مشروع المليون ونصف فدان يسير بخطوات جيدة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تولي ملف الزراعة اهتماما كبيرا منذ عام 2014 وحتى الآن، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتطوير إنتاجها، وهذا يعود بالنفع الكامل على المزارع.

وأضاف  القرش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن ملف مشروع المليون ونصف فدان يسير بخطوات جيدة، حيث أن هناك حجم استثمارات ضخمة تتم بهذا المشروع.

وأشار إلى أن هناك تنسيق متكامل بين جميع الأجهزة المعنية لتطوير منطقة المشروع، موضحا أن الرئيس السيسي تابع البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، بالمواقع المختلفة للمشروع في كل من المنيا وتوشكى والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

وتابع: كما وجه الرئيس السيسي بتطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

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