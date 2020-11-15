بعد النهاية.. كوفيد 25 يوسف الشريف يفاجئ الجمهور بمسلسله الجديد

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أعلن المنتج تامر مرسي، عن تقديم مسلسل "كوفيد 25"بطولة النجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه في دارما رمضان 2021.



ونشر المنتج تامر مرسي، البوستر الدعائي لمسلسل "كوفيد 25" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا إحذر .. منطقة خطر، #كوفيد25 .. رمضان 2021#المتحدةان شاء الله".





ولافت الإنتباه اسم المسلسل" كوفيد 25 "حيث أن المتعرف هو كوفيد 19، كورونا الذي انتشار في العالم وادخل القلق والخوف داخل قلوب الناس.





يشار إلي أن أخر أعمال الفنان يوسف الشريف، مسلسل" النهاية "الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.