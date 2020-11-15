استشاري تركيبات أسنان يحذر من تناول التفاح والجزر بعد "الفينير" (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري تجميل وتركيبات الأسنان، إن البعض يكون لديه أصباغ كبيرة على الاسنان، وفي هذه الحالة يتم إعداد فينير للأسنان لإزالة هذه الاصباغ، وأي شيء قد يؤثر على السنة الطبيعية يؤثر على "الفينير" مثل عدم الاعتناء بنظافة الأسنان أو فتح بعض الاشياء بالأسنان.



وتابع "عز الدين"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لإعداد بروفة أو أكثر قبل تركيب الأسنان أو أعداد "الفينير" حتى يكون هناك تناسق تام ما بين الأسنان والخد، معقبًا: "عشان مفيش حد يعض خده بالخطأ، والضحكة تكون مناسبة جدًا".



ولفت إلى أن هناك ضرورة لعدم تناول التفاح أو الجزر بعد تركيب "الفينينر" أو استخدام الأسنان بشكل عنيف، معقبًا: "غير كده بنعيش حياتنا بشكل طبيعي جدًا أكل أو شرب او أي حاجة".

