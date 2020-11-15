الفيومي وكيلا لوزارة التعليم بالقليوبية وعجلان للإسماعيلية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، نقل طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم للعمل وكيلا لوزارة التعليم بمحافظة الإسماعيلية.

وشمل القرار أيضا، تكليف السيد الفيومي مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، لتولي منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

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