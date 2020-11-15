مصادر طبية بالبحر الأحمر تكشف موعد المسحة الثالثة لـ"محمد صلاح" بعد وصوله الجونة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أكدت مصادر طبية بالبحر الأحمر أنه لن يتم أخذ المسحة الثالثة لنجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح إلا بعد مرور 4 أيام من المسحة الأخيرة، التي ثبتت إيجابيتها بالفيروس.

وأوضحت المصادر، من المتوقع أن يكون موعد إجراء المسحة الثالثة الخميس المقبل، لبيان سلبيتها أو استمرار إيجابيتها.

وكان صلاح سافر، اليوم، الأحد، إلى منتجع الجونة بسيارة معقمة بسائق يرتدي ملابس تمنع نقل العدوى، لقضاء فترة العزل الصحي داخل أحد الفيلات بأحد الفنادق، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توجه اللاعب إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي، بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وكان شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، أعلن حصول نجم ليفربول الإنجليزي على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث سيجري مسحة طبية جديدة في أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

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