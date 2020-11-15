استشاري: السمنة تؤدي إلى الإصابة بأكثر من 44 مرضا (فيديو)

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الأطعمة المليئة بالألياف أو بعض العقاقير الطبية المرخصة تحت إشراف طبي، يؤدي إلى فقدان الشهية، وخلال عدة شهور قليلة يؤدي إلى صغر حجم المعدة، معقبة: "دي بيعمل تكميم معدة طبيعي، ولكن هذا لا يعني رفضها عمليات تكميم المعدة الطبيعي".



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن مرض السمنة يؤدي إلى الإصابة بأكثر من 44 مرضًا خاصة مع تقدم العمر، معقبة: "خفض الوزن من أجل الشياكة شيء جميل، ولكن الأهم هو الحفاظ على النفس من الإصابة من الأمراض".



وأشارت إلى أن مريض السمنة لا ينام ساعات طويلة، ويعاني من تقطع في التنفس، معقبة: "السمنة ناقوس خطر يدق العالم العربي".

