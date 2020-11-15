استشاري: السمنة تؤدي إلى الإصابة بأكثر من 44 مرضا (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الأطعمة المليئة بالألياف أو بعض العقاقير الطبية المرخصة تحت إشراف طبي، يؤدي إلى فقدان الشهية، وخلال عدة شهور قليلة يؤدي إلى صغر حجم المعدة، معقبة: "دي بيعمل تكميم معدة طبيعي، ولكن هذا لا يعني رفضها عمليات تكميم المعدة الطبيعي".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن مرض السمنة يؤدي إلى الإصابة بأكثر من 44 مرضًا خاصة مع تقدم العمر، معقبة: "خفض الوزن من أجل الشياكة شيء جميل، ولكن الأهم هو الحفاظ على النفس من الإصابة من الأمراض".

وأشارت إلى أن مريض السمنة لا ينام ساعات طويلة، ويعاني من تقطع في التنفس، معقبة: "السمنة ناقوس خطر يدق العالم العربي".

أخبار تهمك

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يومين

ترتيب مجموعة مصر.. بعد فوز جزر القمر على كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ أقل من ساعتين

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 14 ساعة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ ساعة و نصف

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 م

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»