النيابة العامة تجري تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر (صور)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
كلَّف المستشار حمادة الصاوي "النائب العام" "مدير إدارة حقوق الإنسان" بمكتب النائب العام، وكلا من "رئيس الاستئناف" القائم بأعمال المحامي العام الأول "لنيابة استئناف طنطا"، و"المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية" بالانتقال لزيارة وتفتيش منطقة سجون القناطر، وقد ضمت لجنة التفتيش أعضاء من "إدارة حقوق الإنسان" و"المكتب الفني للنائب العام" و"نيابة جنوب بنها الكُلية".. وذلك في إطار إستراتيجية "النيابة العامة" لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.

هذا، وقد فتشت اللجنة المشكلة من "النيابة العامة" ثلاثة سجون بالمنطقة، إذ تفقدت أوضاع المسجونين المعيشية فيها، واطلعت على دفاتر السجون ونماذج تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بها، ومدى توافر حقوق السجناء وفق الدستور والقانون.

وتفقدت اللجنة عنابر الاحتجاز والتقت بمسجونين فيها، وتلقت منهم مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بالإفراج الشرطي عن بعضهم، واستنزال مدد الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها على البعض الآخر، كما تفقدت أماكن إعداد الطعام للوقوف على مدى صلاحية الأغذية فيها للاستخدام، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها، وكذا تفقدت أماكن التشغيل والتقت ببعض المسجونين فيها، وتفقدت مكتبة السجن وأماكن العبادة ومناطق التريض، وكذا أماكن الزيارة واطلعت على دفاترها.

وكذلك تفقدت اللجنة المستشفى الملحقة بكل سجن، ووقفت على أحوال المسجونين المحتجزين فيها، وسحبت عينات عشوائية من أدوية الصيدلية الملحقة بها لمطالعة تاريخ صلاحيتها، وكذا تابعت اللجنة مدى انضباط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا المستجد"، والإجراءات المتخذة عند ظهور أية حالة مصابة، من عزل وتطهير وعلاج.

هذا، وقد كلف المستشار حمادة الصاوي "النائب العام" السيد "مدير إدارة حقوق الانسان" بمكتب النائب العام بإعداد تقرير تفصيلي عن إجراءات ونتائج زيارة التفتيش للعرض على سيادته.
النيابة العامة تجري تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر (صور)
النيابة العامة تجري تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر (صور)
النيابة العامة تجري تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر (صور)
النيابة العامة تجري تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر (صور)
النيابة العامة تجري تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر (صور)
النيابة العامة تجري تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر (صور)

أخبار تهمك

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يومين

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ ساعة و نصف

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ ساعة و 21 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة مصر.. بعد فوز جزر القمر على كينيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 م

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»