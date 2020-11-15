استشاري: أي حديث على وجود علاج واحد لخفض الوزن بعيد عن المنطق

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك أسباب مختلفة لزيادة الوزن، ولذلك لا يمكن وصف علاج واحد لمرضى السمنة، وأي حديث في هذا الإطار بعيد عن المنطقية، مضيفة أن الدخول على الإنترنت والبحث عن كورسات لخفض الوزن أمر خاطئ تمامًا، معقبة: "يا جماعة مش كده، احنا في 2020"

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الشعب المصري يريد أن يخفض وزنه دون أي مجهود، وفي هذه الحالة يجب العمل على خفض الوزن من خلال خفض الكميات، وتناول الثلاثة وجبات الرئيسية خلال الساعات النهارية، للاستفادة من ماكينة الحرق الموجودة في الجسم، وهذه الماكينة متمثلة في الغدة الدرقية التي تعمل فقط في النهار، وتتوقف في الليل، وهذا يفسر زيادة الوزن بسبب تناول الطعام ليلًا.

ولفتت إلى أن خفض الوزن يكون من خلال التخلص من الدهون الضارة ذات الأمد الطويلة، وليس الدهون الصحية، مشددة على ضرورة منع الطعام ليلًا.

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