مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا.. جزر القمر تفوز على كينيا 2-1 وتنتزع الصدارة
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:08 م
الفجر الرياضي
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نجح منتخب جزر
القمر في تحقيق فوزا تاريخيا على ضيفه كينيا بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة
للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.
أحرز الهدف الأول لمنتخب جزر
القمر ألفاردو بن في الدقيقة 21 ، ثم تعادل منتخب كينيا بهدف كليف ناكايا، ولكن
فايز ماتايور سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.
ورفع منتخب جزر
القمر رصيده إلى 8 نقاط، مستردا صدارة ترتيب المجموعة على حساب منتخب مصر، الذي تراجع
للمركز الثاني (5)، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث (3)، ويبقى المنتخب التوجولي
في المركز الأخير (1).