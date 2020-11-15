مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا.. جزر القمر تفوز على كينيا 2-1 وتنتزع الصدارة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح منتخب جزر القمر في تحقيق فوزا تاريخيا على ضيفه كينيا بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

 

أحرز الهدف الأول لمنتخب جزر القمر ألفاردو بن في الدقيقة 21 ، ثم تعادل منتخب كينيا بهدف كليف ناكايا، ولكن فايز ماتايور سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

  

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 8 نقاط، مستردا صدارة ترتيب المجموعة على حساب منتخب مصر، الذي تراجع للمركز الثاني (5)، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث (3)، ويبقى المنتخب التوجولي في المركز الأخير (1).

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