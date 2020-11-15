"صحة البحر الأحمر" توفير مصل الانفلونزا بـ6 مكاتب على مستوى المحافظة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برأسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توافر مصل الانفلونزا vaxigrib رباعي التكافؤ ب 6 مكاتب صحة على مستوى محافظة البحر الأحمر، وهم:-مكتب صحة رأس غارب، مكتب صحة الغردقة، وحدة،سفاجا الصحية، مكتب صحة القصير، مركز صحة أسرة مرسى علم، وحدة الشلاتين الصحية.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس وانه أمن وخاضع لكافة انواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور.



وشدد وكيل وزارة الصحة، الإلتزام بالتعليمات الآتية:



1- يؤجل تطعيم الأشخاص المصابون بحمي شديدة



2- يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للاصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم ( البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9 )



3- في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج.



4- التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح.



5- الاطفال اقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا اي جرعات من لقاح الانفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم اعطائهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 اسابيع.



6- مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الامامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد.



7- لا يتم اعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت اي ظرف.