المنتخب يكتفي بالتدريب الرئيسي غداً استعداداً لتوجو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الاكتفاء بالتدريب الرئيسي للمنتخب غداً استعداد لمباراة توجو على ملعب "كجيه" في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية ٢٠٢٢ التي تستضيفها الكاميرون.


خاض لاعبو المنتخب تدريبات بدنية خفيفة أمس عقب مباراة توجو التي اقيمت بالقاهرة وحقق المنتخب الفوز بهدف دون رد احرزه محمود الونش.


أعلن الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو والتي فاز بها فريقنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بالكاميرون.


وخضع جميع أفراد البعثة إلي مسحة جديدة داخل إستاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي  سلامة الجميع.

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