استشاري طب النساء والولادة تحسم الجدل حول اختفاء توأم من بطن سيدة دون اجهاض

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
حسمت الدكتورة أميمة إدريس، استشاري طب النساء والولادة، الجدل المسار حول اختفاء توأم من بطن سيدة بالشهر السادس دون اجهاض.

وقالت "إدريس"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "أنا بضحك لما بسمع القصة دي، مفيش حاجة أسما توأم يختفي من سيدة حامل في 6 أشهر، الحكاية دي بنسمعها دائمًا من الستات لما تسقط، عشان خايفة من زوجها، وتدعي بأن الجن هو من قام بذلك،..مفيش حاجة اسمها كده خالص"

ولفتت إلى ان الحديث على اختفاء توأم من سيدة حامل شيء خيالي، وقد يرجع إلى أن هناك بعض السيدات يصبن الانتفاخ، وهذه الحالة معروفة طبيًا بالحمل الكاذب.

الحمل الكاذب؛ يشبه الحمل الطبيعي كثيرًا ولا ينقصه إلا وجود جنين حقيقي، لذلك يضع كثيرًا من الأمهات في موضع حيرة، وتكون المرأة متأكدة أنها حامل على الرغم من عدم وجود حمل، ومن أكثر الأعراض شيوعًا للحمل الكاذب:

1. البطن المنتفخ:
يشبه بطن الحامل تمامًا، ويكبر بمرور الوقت ويتمدد كأن داخله جنين ينمو بشكل طبيعي، لكن في حالة الحمل الكاذب يكون البطن المنتفخ نتيجة لأحد هذه الأسباب:
غازات.
دهون متراكمة.
بول أو براز لم يتم إخراجه بشكل طبيعي.
كيس الحمل الفارغ، وهو من أكثر الأسباب شيوعًا، وأقربها إلى أعراض الحمل الحقيقي.

2- توقف الدورة الشهرية:
عدم انتظام الدورة الشهرية أو توقفها تمامًا، هو ثاني أكثر الأعراض شيوعًا للحمل الكاذب.

3- الشعور بحركة الجنين:
ما يقرب من نصف النساء، اللاتي عانين من الحمل الكاذب، أكدن شعورهن بحركة الجنين، وهناك كثير من النساء شعرن بركلات منتظمة، كالتي يحدثها الجنين في الحمل الحقيقي، على الرغم من عدم وجود جنين في الرحم.

الأعراض الأخرى من الصعب التفرقة بينها وبين الحمل الحقيقي، لذلك ننصح بضرورة عمل تحليل دم في هذه الحالة، للتأكد من حدوث حمل أو لا، وهذه الأعراض هي:
1- غثيان وقيء وخصوصًا في فترات الصباح.
2- تغير حجم الثدي، وأحيانًا تتعرّض بعض النساء لنزول قطرات حليب من الثديين.
3- تحول لون الحلمات إلى اللون الداكن.
4- وجع وتقلصّات مشابهة لوجع الحمل.
5- حدوث زيادة في الوزن.
6- تمدد الرحم.
7- اتساع عنق الرحم.

أخبار تهمك

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يومين

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب مجموعة مصر.. بعد فوز جزر القمر على كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 م

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»