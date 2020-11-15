تصيبك بالأمراض.. تجنب العادات الخاطئة أثناء الاستحمام في الشتاء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
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تصيبك بالأمراض.. تجنب العادات الخاطئة أثناء الاستحمام في الشتاء

يوجد بعض العادات الخاطئة أثناء الاستحمام في الشتاء والتي سوف نكشفها في التقرير التالي، حيث يحاول العديد من الأشخاص الاستحمام بالماء الدافئ خلال فصل الشتاء من اجل تدفئة أجسامهم، ولكن يوجد بعض الأخطاء التي كشف عنه الخبراء المتخصصون  والتي قد تضر بصحة الإنسان بسبب ارتكابهم تلك الأخطاء خلال الاستحمام في فصل الشتاء.

العادات الخاطئة أثناء الاستحمام في الشتاء

كشف الخبراء عن عادات خاطئة تؤدي غلى الضرر بصحة خلال الاستحمام في فصل الشتاء من أهمها:

أولاً: الاستحمام بماء ساخن لفترات طويلة

يبدو للجميع أن الاستحمام بالبخار أو الماء الساخن بعد يوم تعب في العمل، ولاسيما في درجات الحرارة المنخفضة فكرة جيدة للجميع، حيث أنه يُساعد على الانتعاش للخص ولكنه ضار بالصحة، حيث أكد الدكتور Deanne Mraz Robinson، وهو طبيب أمراض جلديه أنه في حال آخذ وقت طويل في الاستحمام قد يجفف البشرة، مما يؤدي إلى الحكة، ونصح الجميع بضرورة تقصير وقت الاستحمام من خمس دقائق إلى سبع دقائق.

ثانياً استخدام منظف خاطئ وغير مناسب للبشرة، حيث أكد الطبيب أن الصابون العادي يجرد الجلد من زيوته الطبيعية، مما يؤدي في الغالب إلى جفاف، لذا يجب استخدام غسول مناسب للبشرة من أجل الحصول على بشرة رائعة.

ثالثاً كثرة الاستحمام والذي يقد يؤدي إلى جفاف واحمرار وتهج الجلد بحسب ما ذكره طبيب الأمراض الجلدية، حيث أن الاستحمام كثيراً قد يؤدي غلى تعجل حالات الجلد مثل الأكزيما، وكذلك عدم كثرة غسل الشعر يومياً، وناشد باختيار اليوم الثالث للغسيل بالشامبو المناسب للشعر.

تصيبك بالأمراض.. تجنب العادات الخاطئة أثناء الاستحمام في الشتاء

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