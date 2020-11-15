برشلونة يحسم موقفه من صفقة نجم مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حسم موقفه من التعاقد مع الإسباني إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة لن يعزز دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وسوف ينتظر حتى الصيف المقبل من أجل التعاقد مع جارسيا مجانًا وذلك بسبب إصرار مانشستر سيتي في الحصول على مبلغ 15 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه الإسباني.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي النادي الكتالوني كانوا قد جددوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في المان سيتي مؤخرًا ولكن إصرار مسئولو النادي الإنجليزي على المبلغ المذكور يجعل اتمام الصفقة في يناير المقبل أمر مستبعد.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد النجم الإسباني الشاب ينتهي في الصيف المقبل وأنه يرفض تجديد عقده مع السيتزنز وبالتالي فإن برشلونة سيكون قادرًا على ضمه مجانًا.