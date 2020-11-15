أفغانستان تعلن إعادة جثث 150 مسلحا لباكستان

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت أفغانستان أنها أعادت لباكستان جثث العشرات من المسلحين الذين قتلوا في عمليات للأمن الأفغاني مؤخرا، في وقت قالت فيه إسلام أباد إنها تدعم مساعي السلام ووقف العنف في أفغانستان.

 

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل، إن "القوات الأفغانية قتلت أكثر من 150 باكستانيا في ولايتي قندهار وهلمند مؤخرا، وتمت إعادة جثثهم لباكستان كبادرة لحسن النية لجارتنا".

 

وأضاف فيصل: "السؤال هو لماذا يسعى كل الجهاديين الباكستانيين لدخول الجنة عبر طريق أفغانستان؟"، وفق تعبيره.

 

واتسمت العلاقات بين أفغانستان وباكستان بالتوتر، حيث تتهم كابول إسلام أباد بإيواء قادة حركة طالبان، فيما تتهم إسلام أباد كابول بالسماح لمسلحين مناهضين للحكومة بشن هجمات ضد باكستان من الأراضي الأفغانية.

 

ولكن باكستان أعربت قبل أشهر عن أملها بخفض حدة العنف في أفغانستان، ورغبتها في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع كابول فيما تستمر مباحثات السلام بين الأخيرة وطالبان في قطر للتوصل لوقف لإطلاق النار.

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