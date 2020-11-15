مساحته 22 ألف فدان.. معلومات عن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية

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تعد العاصمة الإدارية الجديدة، أحد أهم المشروعات القومية، التى تنفذها الدولة المصرية، فهى مدينة ذكية جديدة، تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر.



ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان فى هذا المشروع البنائى الضخم ليتراوح بين 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة، بحلول عام 2050، وهو المشروع الذى من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.



وتضم العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات قومية عدة، من بينها مركز قيادة الدولة الاستراتيجى، الذى تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مركز قيادة الدولة الاستراتيجى:



- يقع مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجى فى العاصمة الإدارية الجديدة.



- تم إنشاء مركز قيادة الدولة الاستراتيجى حديثا، بأحدث المواصفات العالمية، تماشيا مع رؤية مصر المستقبلية.



- تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووسائل المراقبة الأمنية، والنظم الذكية فى مجال القيادة والسيطرة، التى تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.



- ويضم مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجى وحدات ومنشآت تخصصية وإدارية.



- ويأتى المركز فى إطار حرص الدولة على تطوير قدراتها فى شتى المجالات، ومواكبة التقدم العلمى والتقنى، لتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.



- يتضمن مركز قيادة الدولة الاستراتيجى عددا من المراكز، التى تضمن السيطرة والانسيابية فى إدارة جميع مؤسسات الدولة، والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ.



- يمتد المقر على مساحة 22 ألف فدان.



- يضم المقر 13 منطقة، تختلف باختلاف طبيعة كل منها.



- يحتوى المقر على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة.



- كما يضم المقر مركز البيانات الاستراتيجى الموحد للدولة، والذى يحتوي على جميع البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة.



ويضم المقر أيضا مركزا للتحكم فى الشبكة الاستراتيجية المغلقة، للسيطرة على الجهاز الإدارى للدولة.



- كما يضم المقر مركز الإدارة والتشغيل، للتحكم فى مرافق الدولة.



- ويضم المقر مركزا للتحكم فى شبكة الاتصالات، الذى يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة.



- ويشمل المقر مراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية.



- وفى المقر أيضا يقع مركز للتنبؤات الجوية، والذى يعد مركز الدفاع عن الدولة ببيانات الأحوال الجوية أولا بأول، ليكون مستعدا لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة.



- ويضم المقر حجم ضخم من المخازن التى تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.



- تتعدد منشآت مركز قيادة الدولة الاستراتيجى لتشمل عددا من دور العبادة، والنوادى، والفنادق، والمدارس، والملاعب الرياضية، والمشروعات السكنية، والمولات التجارية، إلى جانب عدد من المستشفيات، والمجمعات الخدمية والإدارية.



- يؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهورى، ووسائل التأمين الأخرى التى توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز.



- يمثل مركز قيادة الدولة الاستراتيجى الجديد صرحا جديدا يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة، ودولة رائدة، كانت وسوف تبقى قادرة على قهر التحديات، وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبى وجيشها القوى.