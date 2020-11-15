محافظ شمال سيناء: إعادة تشغيل ميناء العريش خلال أسبوعين (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن التجمعات البدوية تعد أبرز صور محور التنمية الزراعية في سيناء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد":"الرئيس السيسي وجه بإقامة حوار مجتمعي مع أهالي سيناء، قبل توزيع التجمعات البدوية التي تضاهي منازل القاهرة الجديدة في تجهيزها"، مردفا "البدو طلبوا أن يكون إخوانهم من الوادي والدلتا معهم في التجمعات البدوية".

وأضاف شوشة "مركز بحوث الصحراء أقام 3 مراكز تدريب في سيناء لتحديد أجود أنواع الزراعات المناسبة لدرجة ملوحة المياه"، مشيرا إلى وجود 3 محاور للزراعة منها أراضي ترعة السلام التي تصل إلى 400 ألف فدان، فضلا عن 450 ألف فدان ستزرع ضمن مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر، حيث سيصل الإجمالي إلى مليون فدان تقريبا.

وأكمل"أنفقنا أكثر من 650 مليار جنيه على البنية الأساسية ومشروعات تطوير سيناء"، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تشغيل ميناء العريش التجاري خلال أسبوعين، مع تطويره خلال عامين.

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