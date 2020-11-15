السكة الحديد يهزم الشهداء بثلاثية ودياً ويلاقي الإسماعيلي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور الفوز على فريق شهداء الإسماعيلية بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب الشهداء بالاسماعيلية خلال معسكر الفريق الحالي إستعدادا للقسم الثاني.



أحرز ثلاثية السكة الحديد، العربي الوافد الجديد من نبروه ومحمود كشلط الوافد من بلدية المحلة ورمزي أحمد .



ويستعد فريق السكة لمواجهة الإسماعيلي غدا بإستاد الإسماعيلية في آخر تجاربه الودية إستعدادا لمواجهة الترسانة في الجولة الأولي للممتاز ب.



وكان فريق السكة الحديد قد حقق الفوز على فرق كابيتال وبلدية الاسماعيليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وكهرباء الاسماعيليه بهدفين مقابل هدف



ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق السكة الحديد، جمعة مشهور مدير فني وكمال اليمني مدرب عام وخالد محمد “بلية” مدرب وإسلام طاهر مدرب مساعد ووائل خليفة مدرب حراس المرمي والدكتور محمد عبدالعال طبيب ووليد نصار أخصائي علاج طبيعي وحسين إبراهيم مدلك ووليد أنور شئون لاعبين ومحمد جمال مدير الكرة.، ومحمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الفريق



وجاءت مباريات الفريق بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:



الجولة الأولى : الترسانة× السكة

الجولة الثانية : السكة× بتروجت

الجولة الثالثة : المريخ × السكة

الجولة الرابعة : السكة× منتخب السويس

الجولة الخامسة : إف سي مصر × السكة

الجولة السادسة : السكة× الداخلية

الجولة السابعة : جمهورية شبين × السكة

الجولة الثامنة : السكة × الزرقا

الجولة التاسعة : سرس الليان × السكة

الجولة العاشرة :السكة × النصر

الجولة الحادية عشر : القناة× السكة

الجولة الثانية عشر :السكة × بورتو

الجولة الثالثة عشر : النجوم ×السكة

الجولة الرابعة عشر : السكة × كوكاكولا

الجولة الخامسة عشر : طنطا× السكة