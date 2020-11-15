"تعليم الفيوم" تنظم تدريب لتفعيل دور القياده المدرسية بسنورس

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برعاية الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري، تدريب تفعيل دور القيادة المدرسية، وذلك ضمن مشروع تنمية وتطوير قرية منشأة سنورس والمتضمن تطوير شامل لعدد ثلاث مدارس بإدارة سنورس التعليمية وضمن النشاط الخاص بالتنميه المهنية.



بدأت فعاليات اليوم الأول بقاعات التدريب بجامعة الفيوم من تدريب تفعيل دور القياده، بحضور المدرب المتميز الدكتور أحمد حشيش أحد القيادات التدريبية، ومدير عام إدارة التدريب بالوزارة سابقًا



حضر فعاليات اليوم الأول الأستاذ صابر هارون مسئول المشاركة المجتمعية بإدارة سنورس التعليمية، وممثل مؤسسة مصر الخير بالفيوم ومديري المدارس.



جدير بالذكر أنه تم تطوير وصيانة شاملة وتجهيز على أعلى مستوى عدد 3 مدارس بإدارة سنورس التعليمية ( مدرسة أبو سعاد - مدرسة منشأة كريم الابتدائية - مدرسة كريم تعليم أساسي) بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومؤسسات المجتمع المدني(مصر الخير والبنك الأهلى).

