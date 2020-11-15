خبير: تخزين السلع الاستراتيجية إلكترونيًا يحافظ على استقرار أسعارها (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه لا يمكن الانطلاق للمستقبل ووضع مصر في خريطة العالم المتقدم دون تطوير للبنية التكنولوجية التي تدار بها الدولة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد اختلاف نوعي في أداء الحكومة.

ولفت إلى أن مركز القيادة الاستراتيجي للدولة المصرية يتكون من عدد من المراكز ومساحته كبيرة ويقام على 22 ألف فدان.

وشدد على أن مركز بيانات الدولة الاستراتيجي يسهم في تحليل البيانات لمساعدة صناع القرار، موضحا أن بيانات المواطنين يتم حفظها في مكان مؤمن بشكل حديث وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وأشار إلى أن تخزين السلع الاستراتيجية بصورة إلكترونية سوف يحافظ على استقرار أسعار السلع.

واستطرد الحلبي، أن الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح لمصلحة المواطنين، لافتا إلى أن مركز الدولة الاستراتيجي رسالة قلق لأعداء مصر.

وأكد هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه يوجد نوعين من التأمين للبنية التكنولوجية العالية؛ الأول تأمين من الجيش والآخر إلكتروني.

وأوضح أن هناك رؤية عسكرية موحدة بين مصر والسودان، موضحا أن التدريب المشترك المصري السوداني يتم على أعمال البحث والإنقاذ القتالي.

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