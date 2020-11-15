الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة وتنشر خريطة تساقط الأمطار حتى يوم الأربعاء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة وتنشر خريطة تساقط الأمطار حتى يوم الأربعاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بالفيس صوراً وفيديوهات لتساقط الأمطار الغزيرة على العديد من محافظات مصر، وكانت الأمطار شديدة في محافظة الدقهليةـ، بل إن السما كانت تمطر قطعاً الثلج، ومن المقرر أن تستمر حالة عدم الإستقرار في الأحوال خلال اليوم الأحد، على أغلب المحافظات.


الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة وتنشر خريطة تساقط الأمطار


كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة تساقط الأمطار بدايةً من اليوم الأحد 15 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء القادم، ومن المقرر أن يستمر تساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، ثم تقل تدريجياً بدايةً من يوم الإثنين.


ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فقد جاءت أماكن تساقط الأمطار بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء كما يلي:

الأحد 15 نوفمبر

تتواصل سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم وبور سعيد والعريش، وخفيفة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه.


الإثنين 16 نوفمبر
أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومتوسطة على على الإسكندرية ومطروح والسلوم.


الثلاثاء 17 نوفمبر
أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومتوسطة على على الإسكندرية ومطروح والسلوم.


الأربعاء 18 نوفمبر
أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والعريش والسلوم”.


الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة وتنشر خريطة تساقط الأمطار حتى يوم الأربعاء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحراره غدا حالة الطقس الأمطار اليوم الأرصاد الجوية

أخبار تهمك

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يومين

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ 38 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 17 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ ربع ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

طقس غير مستقر من اليوم الأربعاء 1/1/2020 حتي مساء الجمعة المقبل "تعرف علي التفاصيل"

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

"لا داعي للهلع".. الأرصاد الجوية تكشف التقلبات المناخية بحالة الطقس من الثلاثاء وحتى الأحد المقبل (فيديو)

الأرصاد" تحذر: أمطار على القاهرة وسيول في سيناء بدء من الخميس.. فيديو"

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول (فيديو)

الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار بجميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع المقبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 م

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»