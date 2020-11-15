المنيا يبرم صفقتين جديدتين استعدادا للموسم الكروي الجديد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبد الجابر، في التعاقد مع كل من فتحي عثمان الشهير "فتحيانو"، وعمرو سمير وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الكروي الجديد 2020\2021 ، والذي سينطلق نهايه الشهر الجاري.

وعلم الفجر الرياضي بأن نادي المنيا قد تعاقد مع فتحي عثمان قادما من فريق القناة لموسمين ، وعمرو سمير قادما من نادي البنك الأهلي لموسمين ايضا، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي.

ويذكر أن فريق المنيا قد أنهى موسمه في المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات، 5 تعادلات، 8 هزائم.

ويضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدرب عام، احمد يحي مدرب، محمد اسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق ، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلك ، أمير مختار مدير اداري، سامر سيد إداري ، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.

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