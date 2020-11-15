هبوط منتخب إستونيا إلى دوري القسم الرابع بدوري أمم أوروبا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
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خسر منتخب إستونيا أمام مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 1 / 2 اليوم الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث بالبطولة وهبط  إلى دوري القسم الرابع ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي منتخب مقدونيا الشمالية إيفان تريكوفسكي وفلانكو ستويانوفسكيفي الدقيقتين 29 و67، فيما سجل هدف المنتخب الإستوني راونو سابينن في الدقيقة 52.

ورفع المنتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد المنتخب الإستوني عند نقطتين في المركز الرابع الأخير، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الأرميني الذي يواجه جورجيا في وقت لاحق من اليوم.

وتأكد هبوط المنتخب الإستوني لدوري القسم الرابع، بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام جورجيا، وبغض النظر عن نتيجة مباراتي أرمينيا، أمام جورجيا، اليوم، ومقدونيا الشمالية الأربعاء المقبل، خاصة وأن نتائج المواجهات المباشرة تصب في مصلحة المنتخب الأرميني الذي فاز في المباراة الأولى على المنتخب الإستوني بهدفين نظيفين وتعادل معه في المباراة الثانية 1/1.

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