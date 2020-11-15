وزير التعليم: "بنوفر الخدمة التعليمية لأفقر طالب في مصر زي أغنى طالب"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدولة حريصة على توفير المنهج الدراسي لجميع الطلاب بمستوى وكفاءة عالية، ومن خلال وسائل مخنلفة سواء قنوات تعليمية، أو منصات إليكترونية.

وقال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنهم يعملون على توفير المادة التعليمية لمن لديه إنترنت، أو ليس لديه، مضيفا: "بنوفر نفس الخدمة لأفقر طالب في مصر زي أغنى طالب في مصر"، لافتا إلى أن هناك منصات تعليمية لكل المراحل التعليمية.

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اجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد مع الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من مصابي كورونا من خلال توافر الأطقم الطبية واستعدادها، وبروتوكولات العلاج.

ووجه الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، اليوم بضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا.

واطمأن الوزير على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة والسكان

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار على ضرورة الانتهاء من المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2021، طبقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض المهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجزا عن الخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع.

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