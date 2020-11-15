الهند تنفي اتهام باكستان بضلوعها في الهجمات الإرهابية على أراضيها

أعربت وزارة الخارجية الهندية عن رفضها ادعاء باكستان، بوجود دليل على دور نيودلهي في الهجمات الإرهابية على أراضيها، ووصفته بأنه "من نسج الخيال".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية سريفاستافا أنوراغ: "ما يسمى بادعاءات (الإثبات) الباكستانية ضد الهند لا تتمتع بالمصداقية، وهي ملفقة وتمثل نسجا من الخيال".

وأضاف: "هذه المحاولة اليائسة لن تجد سوى القليل من المتلقين لأن المجتمع الدولي يدرك تكتيكات باكستان".

ورد أنوراغ باتهام باكستان برعاية التمرد الانفصالي في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، وشن هجمات عبر الحدود لتوفير غطاء للمتسللين.