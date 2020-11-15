موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد البرازيل والقنوات الناقلة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة نظيره منتخب البرازيل يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.


وستلعب مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد نظيره البرازيل يوم الثلاثاء المقبل في البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.


وستذاع مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد نظيره البرازيل يوم الثلاثاء المقبل في البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 على قناة "أون تايم سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق اللقاء حتى الآن.

أخبار تهمك

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يومين

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ 14 دقيقة

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 م

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»