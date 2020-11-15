موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد البرازيل والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة نظيره منتخب البرازيل يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.





وستلعب مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد نظيره البرازيل يوم الثلاثاء المقبل في البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.





وستذاع مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد نظيره البرازيل يوم الثلاثاء المقبل في البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 على قناة "أون تايم سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق اللقاء حتى الآن.