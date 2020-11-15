رانيا يوسف دايما بيطلع عليا شائعات

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أكدت الفنانة رانيا يوسف،أنها تتعرض دائما لشائعات عبر السوشيال ميديا، أو من خلال الموقع الإلكتروني.





وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج Et بالعربي "أنها هناك شائعات كثيرة تطاردها في تلك الفترة أبرزها فيروس كورونا المستجد، ولكنها ترى أن تلك الشائعة جيدة لها".





وأضافت "بشكر اللي طلع عليه الشائعات دي خلي الناس كلها تتصل بيه وتطمئن على، مشيراً إلى أنها نفت منذ أيام إصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب خروجها من لوكيشن تصوير مسلسل الآنسة فرح.