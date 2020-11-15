"أقباط البرانقة يتضامون مع المسلمين ضد الاساءة للرسول".. لافتة بمدخل قرية ببني سويف

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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عبر مجموعة من الشباب الأقباط بقرية "البرانقة" التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، بعن تضامنهم مع إخوانهم المسلمين، في التصدي للإساءات التي يتعرض لها الدين الإسلامي والنبي محمد صلي الله عليه وسلم، بتعليقهم لافتة كبيرة بمدخل القرية، عليها عبارة "أقباط قرية البرانقة يتضامنون مع إخوانهم المسلمين فى عدم الإساءة للدين الاسلامى ورسوله الكريم".

وقال "جمال حسني" أحد الأقباط من أهالي القرية، إن المبادرة بتعليق اللافتة جاءت تضامنًا مع اخواننا المسلمين من أهالى القرية الذين نعيش معهم منذ عشرات السنين فى حب وتسامح وتجمعنا الافراح والأحزان، لافتًا إلى أنه لاحظ سعادة أهالي القرية بتلك اللافتة التى تدل على الوحدة الوطنية بين الجميع من ابنائها.

ولاقت فكرة لافتة التضامن إعجاب وإشادة رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" من المسلمين والمسيحيين، وإنهالت تعليقات الإشادة من المسلمين على الفكرة، كما حّرص المسيحيين على التفاعل بالتعليق واعلان تضامنهم مع اخوانه ضد الرسوم والتصريحات المسيئة للإسلام ولرسوله الكريم.

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