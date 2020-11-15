مقتل عاطل بسبب دفاعه عن جارته بالخصوص

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:12 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
Advertisements
تعدى عاطل، اليوم الأحد، على آخر بلوح خشبي، بسبب دفاعه عن معاكسته لجارته، بمنطقة الأميرية بالخصوص، ولقي مصرعه في الحال، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص، بمقتل "أ. ج" 31 عاما، إثر إصابته بكسر في الجمجمة على أثر مشاجرة مع عاطل يدعى "م. أ"، 19 عاما، عاطل.

وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة دفاع المجني عليه عن جارته لقيام المتهم بمعاكستها، فضربه على أثر ذلك بلوح خشبي أدى إلى قسْم رأسه نصفين وتوفي عقب وصوله المستشفى، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ ثلث ساعة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 20 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

06:04 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»