مقتل عاطل بسبب دفاعه عن جارته بالخصوص

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تعدى عاطل، اليوم الأحد، على آخر بلوح خشبي، بسبب دفاعه عن معاكسته لجارته، بمنطقة الأميرية بالخصوص، ولقي مصرعه في الحال، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص، بمقتل "أ. ج" 31 عاما، إثر إصابته بكسر في الجمجمة على أثر مشاجرة مع عاطل يدعى "م. أ"، 19 عاما، عاطل.



وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة دفاع المجني عليه عن جارته لقيام المتهم بمعاكستها، فضربه على أثر ذلك بلوح خشبي أدى إلى قسْم رأسه نصفين وتوفي عقب وصوله المستشفى، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.