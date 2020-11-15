تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

حسم النادي الأهلي 3 صفقات بشكل رسمي حتي الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد والذي يشهد منافسة الفريق في البطولات المحلية وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا.









ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب بشكل رسمي لمدة 5 مواسم قادمة، بداية من الموسم المقبل، كما ضم مسئولي القلعة الحمراء الدولي المغربي بدر بانون مدافع الرجاء لتدعيم دفاعات الفريق بالموسم الجديد ولمدة 4 مواسم مقبلة.









وحصل النادي الأهلي أيضًا على خدمات اللاعب الشاب أحمد عبد القادر لاعب الفريق العائد من رحلة احتراف خارجي في نادي سبارتا براج التشيكي.









ومن المنتظر أن يشهد تشكيل النادي الأهلي تغييرات عديدة في الموسم المقبل، بعد انضمام الصفقات الجديدة لصفوف الفريق الأحمر، بالإضافة لعودة بعض اللاعبين المعارين لصفوف القلعة الحمراء، ويتوقع أن يكون تشكيل الفريق الأهلاوي بالموسم الجديد كالتالي:-









حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون ، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن