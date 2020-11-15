وزير التعليم: "في أمهات بيبعتوا ولادهم للمدرسة ودرجة حرارتهم مرتفعة"

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة تقوم بمجهود كبير على الأرض لضمان تأمين الطلاب والمعلمين صحيا بالمدارس، مشددا على ضرورة أن يستند أولياء الأمور على المعلومات التي ترد على الموقع الرسمي للوزارة.



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك تقارير يومية ترد إليه عن الوضع في المدارس على مستوى مصر، وعن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "بيجلنا تقارير أن في امهات بيبعتوا أولادهم وهما سخنين".



وشدد على ضرورة أن يتأكد ولي الامر أن ابنه سليم قبل إرساله للمدرسة حفاظا عليه وعلى غيره، مضيفا أن طالب لديه مانع طبي يحول دون ذهابه للمدرسة، فلا قلق من الغياب عليه.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.