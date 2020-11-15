الرضاعة الطبيعية وممارسة الرياضة.. 6 طرق للوقاية من سرطان الثدى

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تولى الدولة المصرية، اهتماما بالغا لقطاع الصحة، من خلال مبادرات عدة، أطلقتها وزارة الصحةو السكان، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يؤكد دائما على ضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى، كأحد أهم خطوات استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى.



ومن بين أهم المبادرات الصحية، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، التى تقدم خدماتها بشكل مجانى، بداية من الكشف وحتى العلاج.



ودائما ما تعمل وزارة الصحة والسكان على التوعية بالأمراض التى تصيب السيدات، وطرق الوقاية منها، وعلاجها، ومن بين أحد أهم الامراض التى تعمل الوزارة على مكافحتها، سرطان الثدى، لا سيما وأنه يصيب عددا ليس بالقليل من السيدات.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" 6 طرق أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، للوقاية من سرطان الثدى:



الرضاعة الطبيعية:

للرضاعة الطبيعية دور فعال فى الوقاية من سرطان الثدى، وكلما زادت مدة الرضاعة، زاد التأثير الوقائى من المرض.



الامتناع عن التدخين:

يقلل الامتناع عن التدخين من خطر الإصابة بسرطان الثدى.



ممارسة الرياضة:

إن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا، يساعد فى الحفاظ على وزن الجسم، ومنع الإصابة بسرطان الثدى.



العلاج بالهرمونات:

العلاج بالهرمونات من 3 إلى 5 سنوات، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، لذلك، ينبغى عليك سؤال الطبيب عن علاج بديل غير هرمونى، أو أخذ أقل جرعة تفيد فى العلاج.



تجنب أساليب التصوير الطبية:

ينبغى تجنب أساليب التصوير الطبية التى تستخدم الإشعاع قدر الإمكان.



التغذية الصحية:

يجب اتباع أنظمة غذائية تعتمد على الفاكهة، والخضروات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات، لأنها تساهم فى الوقاية من سرطان الثدى.



جدير بالذكر، أن الكشف المبكر على سرطان الثدى، يزيد من فرص الشفاء بنسبة 90%.



وتهدف مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة إلى الاطمئنان على جميع سيدات مصر، حيث تم توقيه الكشف على أكثر من 9 ملايين سيدة فى جميع محافظات مصر.



كما تقدم الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة خدمات طبية مميزة، عبارة عن: الكشف على سرطان الثدى، والكشف على الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط، وقياس الوزن والطول، وحضور ندوة تثقيفية عن أهمية الكشف المبكر على سرطان الثدى.



وتستقبل الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، السيدات، بشكل يومى من السبت إلى الخميس، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، إلى الساعة 3 مساءً، للكشف على سرطان الثدى، والأمراض المزمنة، والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.