أحلام توجه رسالة لتامر حسني بعد أنباء انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

Advertisements

وجهت المطربة أحلام رسالة للمطرب تامر حسني وذلك بعد أنباء تفيد بإنفصاله عن الفنانة المغربية بسمة بوسيل ، ونصحته بحل مشكلته معها.



وكتبت أحلام، تغريدة من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قالت فيها:"حرام والله، وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا".



وتابعت قولها :"لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل، حرام ثمان سنين وأطفال، صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها وإجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة".



وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، قد أعادت نشر بيان انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عقب حذفها له منذ ما يقارب الساعة، من "استوري" حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت عن تفاصيل انفصالها، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".



وتابعت: "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".