بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:01 م
شريف الشمرلى
شريف الشمرلى
الفجر الرياضي
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تقدم شريف الشمرلى المرشح على منصب الرئاسة فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة التي تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل، بطعن ضد فؤاد عبد السلام المرشح على نفس المنصب ، مطالبا باستبعاده من الانتخابات ، وفقا للمادة 7 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد بتاريخ الصادرة بتاريخ 11مايو 2018 ، التى تنص على أن تقدم الطعون خلال الثلاثة أيام من إنتهاء إعلان مجلس الإدارة لقائمة المرشحين ، حيث أقر الاتحاد أسماء المرشحين بجلسة الخميس 12 نوفمبر الجارى ، على أن تكون الطعون فى الأيام الثلاثة التالية ، حيث تم الطعن على فؤاد عبد السلام فى المدة القانونية ، وتتضمن الطعن .

اولا عدم انطباق شرط حسن السير والسلوك والسمعة على المذكور ، استنادا إلى المادة 30 البند 1 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، حيث أن الثابت من الأوراق أن عبد السلام ارتكب مخالفات مالية جسيمة بسبب عمله أو وجوده كرئيس للاتحاد من قبل ، وهو نفس المنصب المرشح عليه فى الانتخابات المقبلة ، وبذلك يكون قد فقد شرط من شروط الترشح .

ثانيا عدم توافر شرط من شروط الترشيح بالسيد المذكور وفقا لحكم المادة 30 البند 6 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد والتى تنص على ، لاسباب تتعلق بسداد الالتزامات المادية من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية أو اى هيئة اجتماعية أخرى ما لم يمض على ذلك أربع سنوات ، حيث أن الثابت من خلال التقارير الرسمية المرفقة لوزارة الشباب والرياضة ، وتقارير الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، والإدارة العامة للتفتيش الخارجى رقم 304 بتاريخ 2 مايو 2018 ، و123 بتاريخ 14 فبراير من نفس العام  ، والذى أقر بمسئولية فؤاد عبد السلام أحمد فى المخالفات المالية ، والزامه بسداد المبالغ للهيئة الرياضية وهى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، وهو ما لم يقم به المذكور حتى الآن ، مما دفع مراقب الحسابات بالاتحاد إلى وضع المبالغ المستحقة على فؤاد عبد السلام وقدرها 25838 جنيه ضمن ميزانية الاتحاد فى التقرير المالى فى 30 يونيو 2019 ، وقام الاتحاد بمخاطبة فؤاد عبد السلام أكثر من مرة ومطالبته بسداد المبلغ المذكور دون جدوى .

ثالثا قيام مجلس الإدارة باستبعاد احمد عبد الدايم مصطفى المرشح على منصب الرئاسة عن انتخابات الاتحاد الحالية ، نظرا لإحالة عبد الدايم إلى التحقيق بمعرفة الاتحاد ، وارتكابه بعض المخالفات الإدارية عن طريق المستشار القانونى للاتحاد ، ولم تنته التحقيقات حتى الآن ، فى الوقت الذى يخضع عبد السلام التحقيقات بمعرفة النيابة العامة والتى يمثل أمامها بعد غد الثلاثاء ، وطالب الشمرلى فى نهاية الطعن الذى تقدم به ، الاحتفاظ بحقه فى الطعن على فؤاد عبد السلام أمام اللجنة الأوليمبية المصرية ، ومركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية المصرية .
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة
بالمستندات .. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة

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