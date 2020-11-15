محافظ الدقهلية ينيب رئيس غرب المنصورة لتقديم العزاء فى ضحية برج الحمام

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شارك محمد عبدالباقى رئيس حى غرب المنصورة ومحمد الدسوقى سكرتير الحى فى تقديم واجب العزاء فى وفاة المواطن الفقيد محمد حسان عميد قوات مسلحة بالمعاش 72 سنة والذى توفى نتيجة حالة الطقس السيئ التى ضربت الدقهلية أمس السبت، نيابة عن الدكتور أيمن مختر محافظ الدقهلية.

وكانت منطقة الحسينية قد شهدت إنهيار برج الحمام الخاص به من الطابق الخامس اثناء تفقده له أعلى العقار المقيم به بمنطقة حسين بك بمدينة المنصورة.

كما كلف محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة صرف اعانة مالية عاجلة لاسرة الفقيد، مؤكداعلى تقديم كافة اوجة الدعم والمساندة لهم.
محافظ الدقهلية ينيب رئيس غرب المنصورة لتقديم العزاء فى ضحية برج الحمام
محافظ الدقهلية ينيب رئيس غرب المنصورة لتقديم العزاء فى ضحية برج الحمام
محافظ الدقهلية ينيب رئيس غرب المنصورة لتقديم العزاء فى ضحية برج الحمام
محافظ الدقهلية ينيب رئيس غرب المنصورة لتقديم العزاء فى ضحية برج الحمام

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