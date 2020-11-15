بعد حديثه عن السحر.. ياسمين الخطيب تسخر من أحمد فلوكس

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سخرت الإعلامية ياسمين الخطيب، من تصريحات الفنان أحمد فلوكس، عن تعرضه للسحر من قبل سيدة تزوجها بعد الفنانة هنا شيحة.







وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"فيه فنان شهير صرح إنه اتجوز واحدة بسبب السحر! كانت بتسحر له يعني.. وكان بيسرح لها بنفسه شعرها الناعم الجميل".





وأضاف "طول فترة جوازهم -إللي استمرت سنة- وبعدين اكتشف إنها قرعة، وهو الوحيد إللي شايفها بشعر!، والناس مصدقين الكلام ده، وبيكتبوا في التعليقات وصفات لعلاج السحر، وجلب الحبيب، وحمل العاقر، #مدينة_البط".