جامعة الزقازيق تستضيف الإعلامي مؤمن الجندي الثلاثاء

ويحاضر الإعلامي مؤمن الجندي مدير التدريب الإعلامي بأكاديمية الفجر الندوة في الثانية ظهرًا، بحضور أ.د آمال يوسف عميد الكلية، وأ.د إيناس سالم وكيل الكلية لشوؤن التعليم والطلاب، وبسنت عصام رئيس الاتحاد وعدد كبير من الطلاب.



وقال الجندي: "سعيد بتواجدي في جامعتي التي تخرجت منها، وأتمنى إفادة كل الشباب بما تعلمته ووصلت إليه من خبرة".



وتابع مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مشاركته في كل جامعات مصر، ضمن مبادرة مشروع إعلامي التي أطلقها منذ ما يقرب من 4 سنوات.



يذكر أن مؤمن الجندي الذي عمل بقنوات الحياة والنهار وروتانا مصرية وصدى البلد والتليفزيون المصري والكويتي، يشغل منصب مدير التدريب الإعلامي بالأكاديمية الأمريكية في مصر.

تستضيف كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، الإعلامي مؤمن الجندي يوم الثلاثاء المقبل في ندوة خاصة مع الطلاب حول "الإعلام الرياضي الجديد".