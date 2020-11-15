جامعة الزقازيق تستضيف الإعلامي مؤمن الجندي الثلاثاء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
تستضيف كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، الإعلامي مؤمن الجندي يوم الثلاثاء المقبل في ندوة خاصة مع الطلاب حول "الإعلام الرياضي الجديد".
ويحاضر الإعلامي مؤمن الجندي مدير التدريب الإعلامي بأكاديمية الفجر الندوة في الثانية ظهرًا، بحضور أ.د آمال يوسف عميد الكلية، وأ.د إيناس سالم وكيل الكلية لشوؤن التعليم والطلاب، وبسنت عصام رئيس الاتحاد وعدد كبير من الطلاب.
وقال الجندي: "سعيد بتواجدي في جامعتي التي تخرجت منها، وأتمنى إفادة كل الشباب بما تعلمته ووصلت إليه من خبرة".
وتابع مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مشاركته في كل جامعات مصر، ضمن مبادرة مشروع إعلامي التي أطلقها منذ ما يقرب من 4 سنوات.
يذكر أن مؤمن الجندي الذي عمل بقنوات الحياة والنهار وروتانا مصرية وصدى البلد والتليفزيون المصري والكويتي، يشغل منصب مدير التدريب الإعلامي بالأكاديمية الأمريكية في مصر.
جامعة الزقازيق تستضيف الإعلامي مؤمن الجندي الثلاثاء
جامعة الزقازيق تستضيف الإعلامي مؤمن الجندي الثلاثاء

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

06:04 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»