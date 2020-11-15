الرئيس الإيراني يعلن التعبئة العامة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد، التعبئة العامة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا قبل أيام من البدء بفرض قيود شديدة السبت المقبل.

وقال روحاني في بيان، إنه نظرا لتوصيات وزارة الصحة ومقر مكافحة فيروس كورونا، فإنه سيتم فرض قيود صارمة، مضيفا أن الالتزام بها واجب أخلاقي وديني وثوري على الجميع، حيث دعا الرئيس الإيراني الأجهزة الحكومية إلى تطبيق المقررات بدقة.

ووجه مؤسسة التخطيط والموازنة إلى تأمين الأموال اللازمة لتطبيق الإجراءات الجديدة، ومنحها إلى وزارة الصحة والأجهزة المعنية.

كما دعا الشرطة وقوات التعبئة والباسيج إلى تطبيق القرارات العقابية بصرامة، وتغريم كل من ينتهك الإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وطلب روحاني في بيانه، من المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام إلى عدم تسييس مكافحة الجائحة.

وتبدأ إيران، البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط، إجراءات صارمة في كافة المدن، اعتبارا من السبت المقبل، وحتى القضاء على الفيروس، وتتراوح بين الإغلاق التام إلى الجزئي، وفقا لتصنيف المدن من حيث الوضع الوبائي.

وسجلت إيران أكثر من 762 ألف إصابة وأكثر من 41 ألف وفاة منذ تفشي الجائحة في مارس الماضي.