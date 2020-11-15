تعرف على المباريات التي سيغيب فيها محمد صلاح عن ليفربول

أصيب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بعدما أجرى المسحات الطبية الخاصة بالفيروس مع المنتخب الوطني أول أمس الجمعة.





وسيغيب محمد صلاح عن مباراتي ليفربول المقبلتين، أمام ليستر سيتي، التي ستقام الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز،





كما يفتقد ليفربول خدمات صلاح أمام أتالانتا والذي سيقام الأسبوع المقبل أيضا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وغاب محمد صلاح بفيروس كورونا، عن مباراة المنتخب المصري أمام توجو، التي أقيمت مساء أمس السبت وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، كما يغيب عن اللقاء المقبل بين المنتخبين أيضا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري