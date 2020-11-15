تعرف على المباريات التي سيغيب فيها محمد صلاح عن ليفربول

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

أصيب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بعدما أجرى المسحات الطبية الخاصة بالفيروس مع المنتخب الوطني أول أمس الجمعة.


وسيغيب محمد صلاح عن مباراتي ليفربول المقبلتين، أمام ليستر سيتي، التي ستقام الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز،


كما يفتقد ليفربول خدمات صلاح أمام أتالانتا والذي سيقام الأسبوع المقبل أيضا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وغاب محمد صلاح بفيروس كورونا، عن مباراة المنتخب المصري أمام توجو، التي أقيمت مساء أمس السبت وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، كما يغيب عن اللقاء المقبل بين المنتخبين أيضا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري

أخبار تهمك

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ 18 دقيقة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

06:04 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»