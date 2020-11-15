أحمد فلوكس يكشف عن تعرضه للسحر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان أحمد فلوكس، عن تعرضه للسحر من قبل سيدة تزوجها بعد الفنانة هنا شيحة، والتي دمرت حياته.


قال الفنان أحمد فلوكس، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الأعلامي عمرو الليثى تعرضت للغدر من كل اللى حوليا، والست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف وكانت بعد هنا شيحة".


وأضاف فلوكس، خلال "أنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف".


وأكد فلوكس إلى أنه اكتشف حاجات أخرى غير السحر في هذه الشخصية، مشيرا "هحبسها بسببها وفي قضايا بينى وبينها". وأكد أنه سافر دبى وبدأ في التحسن هناك بفضل القرآن والصلاة والذكر.

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