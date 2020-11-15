وزير التعليم لـ"أولياء الأمور": "اللي قلقان يحول ابنه منازل"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدولة لديها كافة الإمكانيات والاستعدادات في حالة وقف الدراسة تعادل 10 أضعاف العام الماضي، حيث أن الدولة جاهزة لكل السيناريوهات.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم مقدرين لحالة القلق التي يشعر بها أولياء الأمور، معلقا: "اللي قلقان يحول ابنه منازل"، بحيث يطلب من الوزارة تحويل نجله لنظام المنازل، مضيفا أن الدولة أعدة العدة لاستكمال العام الدراسي أيا كان موقف كورونا.

وأضاف أن هناك نظامين نظامي، أو منازل، موضحا أن الطالب النظامي ملزم بالغياب، ولن يترك الوضع فوضوي، حيث يجب أن يحضر الطالب الأيام المحددة، وسيسجل حضور وغياب.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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