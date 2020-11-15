برنامج جديد لاكتشاف المواهب بمشاركة نجوم الكرة المصرية

ينطلق برنامج «you are the star» لاكتشاف مواهب كرة القدم، عبر شبكة قنوات النهار 31 ديسمبر المقبل، برعاية وإنتاج شركة 3w وبمشاركة نجوم وأساطير الكرة المصرية.





يقدم البرنامج الإعلامية القديرة مريم أمين، ويضم فريق التحليل الخاص بانتقاء المواهب، كلًا من حسام غالي، وعصام الحضري، ومحمد شوقي، نجوم النادي الأهلي السابقين، نجم القطبين السابق، كما يشغل حسين ياسر المحمدي، لاعب القطبين السابق، منصب المستشار الفني للبرنامج.





ويستهدف البرنامج انتقاء أفضل المواهب، ومنحهم 10 معايشات في أكبر الأندية الإسبانية، و4 عقود احتراف لمدة موسم.





ويقوم البرنامج على تنافس بين 4 مجموعات من اللاعبين، يقود كل نجم من أعضاء فريق التحليل مجموعة منهما.





وقال وليد السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة في وجود مقدمي البرنامج وأعضاء فريق التحليل، أن البرنامج يُعد حلم العمر بالنسبة له، وأنه سعى لتنفيذه لكي يساعد في ظهور عشرات من النماذج المشرفة في مجال كرة القدم مثل محمد صلاح.





وأضاف، أنه استقر على هذه المجموعة من اللاعبين بعد دراسة متأنية، واستشارة عدد كبير من نجوم الكرة داخل مصر وخارجها، وأن تواجدهم في البرنامج بمثابة إضافة كبيرة للفكرة.





فيما أكد حسام غالي، أنه وافق على المشاركة في البرنامج لأن الفكرة ستساعد أبناء الأقاليم، وستوفر فرص حقيقية لأصحاب المواهب.





واعتبر محمد شوقي البرنامج بمثابة المشروع القومي الذي سيحقق لمصر مكاسب عديدة، لافتًا إلى أنه تحمس بشدة للمشاركة فيه ولم يفكر في أي مكاسب مادية من ورائه، لأنه سيخدم أولادنا وبلادنا كثيرًا.





فيما أشاد خوان فوينتس فيرناندز، مسؤول الليجا في مصر، بفكرة البرنامج، مشيرا إلى أنه يتوقع نجاح كبير للفكرة في ظل وجود أندية كبيرة.





وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة شؤون الجبلاية، أنه كان يفكر في اطلاق هذا المشروع منذ سنوات طويلة لكن الظروف لم تساعده، وأن ظهورها اليوم بهذا الشكل وفي وجود هذا الكم من النجوم يجعله سعيدًا للغاية بتحول حلم من أحلامه إلى واقع، مؤكدًا دعمه الكامل للمشروع.



