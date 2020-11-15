كلام في الكورة مع دينا أبو السعود : أنا أهلاوية " كيوت" .. وديربي القرن عيد للكرة المصرية

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صلاح واجهة مشرفة لمصر وكرة القدم زعيمة القوى الناعمة

اشجع ليفربول وريال مدريد وبحب رونالدو ونيمار

حريصة على الرياضة بشكل دائم وكنت أمارس الغطس والسباحة

امنيتي عمل برنامج خاص عن المرأة

ادرس كل خطواتي بدقة ولا اترك فرصة احتمال للفشل



هي من أبرز الوجوه صاحبة الإطلالة الجذابة والجميلة على الشاشة الصغيرة، ظهرت خلال منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة بعد تخرجها من كلية الصيدلة وعملت بالفن لفترة وقدمت بعض الأعمال الدرامية لعل أبرزها مشوار امرأة وشط اسكندرية وقمر ١٤ وتاجر السعادة قبل أن تترك مجال التمثيل تماما وتتجه إلى العمل الإعلامي في مجال التجميل، هي الدكتورة دينا ابو السعود الفنانة والطبيبة الصيدلانية التي فضلت تعليق نشاطها الفني بعد ظهور جيد والتركيز فى مجالها الطبي والذي سجلت خلاله حضورا مميزا، حاورها الفجر الرياضي فيما يخص علاقتها بالرياضة بشكل عام والساحرة المستديرة بشكل خاص خصوصا أنها نجله الرياضي والغطاس وجية ابو السعود.





في البداية كيف يبدأ يومك الرياضي؟

امارس الرياضة في حياتي ولكن بشكل غير منتظم، أهم شي هو الحفاظ على نظامي الغذائي، أذهب إلى الجيم على فترات واحرص على ممارسة الرياضة السويدية في المنزل بصفة مستمرة.



هل تمارسين رياضة بعينها؟

زمان أثناء فترة الدراسة كنت أمارس رياضة الغطس بشكل جيد وكنت أخوض بطولات مختلفة لأن والدي كان بطلا في رياضة الغطس ومن أشهر الغطاسين في مصر، والان أفضل السباحة بجانب حرصي على ممارسة رياضة المشي.



قدمتي برامج ناجحة خاصة بالأمور الطبية والتجميل، هل من الممكن أن نراكي في برنامج رياضي؟

اعتقد ان مثل هذة الأمور تحتاج إلى دراسة بشكل جيد وان كان الاتجاة الأقرب هو الرفض، انا لا اتخذ قرار هام في حياتي العملية قبل الدراسة المتأنية حتى لا تكون هناك أي فرص للفشل، أفضل النجاح وابحث عنه باستمرار.



إذن ماهو البلان الخاص بكى مستقبلا في الميديا؟

هناك برنامج قريب سيري النور اتشرف بالظهور فيه وإن كان حلمي الأهم هو تقديم برنامج خاص عن المرأة يدرس كل تفاصيل حياتها، يناقش أزماتها ومشاكلها وطموحاتها بشكل منطقي.





نذهب إلى الساحرة المستديرة.. ما هي علاقتك بكرة القدم.. بتشجعي مين في مصر؟

انا محبة لكرة القدم ولكن بشكل هادي بعيدا تماما عن العصبية والأمور التي تذهب بالمشجعين إلى درجة الخلاف والخصام، أهلاوية منذ صغري ولكن تقدر تقول أهلاوية " كيوت" واتمنى بالطبع النجاح لكل الفرق المصرية في المناسبات القارية، عائلتى يوجد بها أهلاوية وعلى رأسهم زوجي الكروي جدا وهناك الزملكاوية ودائما ما تشهد مباريات القطبين إثارة خاصة في المنزل.





بمناسبة المناسبات القارية.. كيف ترى دينا نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والذي سيقام خلال اسبوعين من تاريخه؟



بالطبع وصول القطبين إلى نهائي البطولة الأهم والأكبر في القارة السمراء هو أمر جيد جدا يضفي على الرياضة المصرية بريقا لامعا، مصر دولة رائدة في كل شئ والنجاح الرياضي يمثل لها أهمية كبيرة، بالتأكيد اتمنى فوز الأهلي ولكن الأهم هم خروج العرس الكروي بشكل مبهر خصوصا أن المباراة سيشاهدها الملايين داخل وخارج القطر العربي.







هل ذهبتي إلى الاستاد من قبل؟

مرات قليلة خلال نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة أثناء جيل عماد متعب والحضري وابوتريكة.



