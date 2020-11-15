الزراعة تُعلن شروط الحصول على قرض مشروع "البتلو" (فيديو)

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قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن إجراءات القروض لمربي الماشية وصغار المربين ميسرة، مشيرًا إلى أنه تم استثناء مربي ماشية البتلو من بعض الشروط سواء لتربية البتلو المحلي أو المستورد والتوجه إلى أقرب إدارة زراعية أو التواصل الالكتروني.



وأضاف "سليمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن المشروع القومي للبتلو منع دبح البتلو سواء كانت أبقار أو جاموس، مشيرًا إلى أنه يحظر دفع أية ماشية أقل من 100 كيلو فيصبح التعامل مع المواشي أكثر من 400 كيلو والتي يبلغ نسبة تصافي اللحوم الخاصة بها بعد التشفية إلى 250 كليو.



وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين وزاراتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك لتوفير عجول للتسمين محلية أو مستوردة من الخارج وذلك لدعم صغار المربين عن طريق مجموعة من الإجراءات المبسطة.



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قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ان مجلس ادارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة اعتمد مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو وأنه خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر تم إصدار عدد (436) رخصة تشغيل وتجديد لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والموافقة على تسجيل عدد (164) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستورده، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.



وأضاف سليمان أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التى توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كافة العقبات التى تعتريها.



سليمان أكد على استمرار تكثيف المتابعات الميدانية من خلال لجان مشتركة بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى لاحياء البتلو لدراسة اى مشكلات رعائية او صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.



وايضا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على صناعة الأعلاف وتداولها لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى.