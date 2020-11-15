أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

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قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد، إن هناك 1 من كل 5مصريين مصابين بمرض السكر، لافتَا إلى أن مرض السكر من الأمراض المنتشرة في العالم أجمع وليس مصر فقط.



وتابع "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك أخبار مبشرة لعلاج النوع الأول من السكر خاصة للأطفال من خلا زراعة بنكرياس صناعي، والنتائج حتى الآن زراعة مشجعة جدًا.



ولفت إلى أن عملية تخليق البنكرياس خارج الجسم ناجحة حتى الآن، ولكن هناك مشكلة في وضع هذه الخلية التي تحتوي على البنكرياس وزراعتها تحت الجلد، مشيرًا إلى أن هناك أربع شركات في أمريكا حصلت على براءة اختراع لهذه الخلية، وتعمل على إنتاج هذه الكبسولة، وهذا إن حدث فسيحل مشكلة كبيرة.

