برشلونة يؤجل حسم صفقة ديباي إلى الميركاتو الشتوي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
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فتح أحد مسؤولي نادي ليون الفرنسي، باب التفاوض أمام الأندية الكبرى في أوروبا، للدخول في منافسة مع برشلونة لضم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقام برشلونة بتأجيل حسم صفقة ديباي إلى الميركاتو الشتوي، بعدما كان يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكد جيرار أولييه، مستشار رئيس ليون، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه ربما تحدث متغيرات في وجهة ديباي المقبلة، على الرغم من تفاوض برشلونة معه، وأشار إلى أن النادي سيبذل قصارى جهده للحفاظ عليه.


وتابع، "إذا كان أداء ديباي كما كان قبل إصابته، من المحتمل أن تأتي أندية أخرى لمحاولة ضمه هذا الموسم، وأعتقد أن مدرب برشلونة يقدر ديباي كثيرًا، لكن اللاعب سعيد جدًا بالتواجد في ليون".

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