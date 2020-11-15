محافظ بني سويف يترأس إجتماع لجنة إدارة المؤتمر الاقتصادي: هدفنا اتفاقيات حقيقية

Advertisements

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع الأول للجنة العليا المختصة بإدارة المؤتمر الاقتصادي الاستثماري المزمع تنظيمه للترويج للفرص الاستثمارية على أرض المحافظة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات "تعليمية وطبية ورياضية".



جاء ذلك في حضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، المستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، وباقي أعضاء اللجنة التي تضم وكلاء وزارات ومديري عموم الإدارات المعنية والمعاونة وذات الصلة.



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ أكد في بداية الاجتماع على أن الهدف من عقد مؤتمر اقتصادي هو إلقاء الضوء على مقومات الإستثمار بالمحافظة والفرص الواعدة والميزات النسبية المتاحة، وبيئة العمل الحالية وقدرتها على جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الحقيقي بالمحافظة سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو الاستثمار في المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما وأن بني سويف تمتلك العديد من الفرص الواعدة.



وأضاف المحافظ قائلا: "البعض قد يسأل لماذا الإستثمار يشغل حيزًا كبيرا من إهتمامات المحافظة، الإجابة بأن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن بأن الاستثمار يمثل قطار التنمية لعوائده التنموية العديدة خاصة في مجال توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي، ولذلك كانت الخطى متسارعة ومتلاحقة في تهيئة المناخ للدفع بالقطاع من خلال تطوير وإنشاء بنية تحتية قوية وداعمة ومحفزة، وكانت بني سويف من المحافظات التي حظيت بمشروعات قومية داعمة لبنيتها التحتية وجعلت بيئة العمل فيها واعدة".



وناقش الاجتماع الأُطر العامة والخطوات التحضيرية لتنظيم المؤتمر، في ضوء أهدافه المخطط لها، وتم استعراض مقترحات الفعاليات المزمع القيام بها،والبرنامج المقترح، والجدول الزمني للمؤتمر، والأماكن المقترحة لاستضافة المؤتمر، والفئات المستهدفة للحضور، والرعاة المنتظرين لدعم المؤتمر وحقوق الرعاية وتقسيمها لفئات، بجانب مناقشة آليات عمل اللجان المنظمة المنبثقة من اللجنة العليا برئاسة المحافظ، واللجنة التنظيمية برئاسة "بلال حبش" نائب المحافظ.



واستمع المحافظ لمقترحات أعضاء اللجنة لتعظيم العوائد من المؤتمر المزمع عقده، من خلال توفيق وجهات النظر والرؤى المطروحة، لتحقيق الإستفادة المثلي من المؤتمر على صعيد الاستثمار والتنمية، من خلال الوصول إلى أهداف محددة وخطوات عملية، حيث أكد المحافظ للحاضرين أن الهدف الرئيس من المؤتمر هو جذب المستثمرين بمختلف فئاتهم ومجالاتهم لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستثمار على أرض المحافظ قائلًا: "عايزين نرجع من المؤتمر باتفاقيات ومشروعات إستثمارية حقيقية وباستثمارات قيمتها كذا، وليس الهدف الترويج والتعريف فقط".

