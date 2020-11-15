بهذه الصورة.. رانيا محمود ياسين تعبر عن اشتياقها لوالدها

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أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين ،عن اشتياقها الشديد لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت رانيا صورة تجمعها بوالدها هي وشقيقها عبر محمود ياسين ، وذلك فى مرحلة طفولتهما ، وعلقت قائله:" بابي".



وتباينت الكثير من التعليقات من قبل جمهورها داعيين له بالرحمة والمغفرة.



يشار أن محمود ياسين توفي بعد صراع مع المرض ، عن عمر ناهز 79 عاماً.



وفى سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.