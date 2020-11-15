عمرو الليثى ينفرد بأول لقاء مع الفنانة شهيرة بعد رحيل محمود ياسين

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شهيرة تكشف وصية محمود ياسين التي لا يعرفها أولاده واللحظات الأخيرة في حياته ببرنامج واحد من الناس



في حلقة خاصة واستثنائية ينفرد الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على قناة الحياة، بأول لقاء مع الفنانة شهيرة بعد رحيل الفنان محمود ياسين وأبنائهم عمرو ورانيا.



حيث تكشف شهيرة اسرار خاصة عن حياة محمود ياسين الشخصية واصعب المواقف التي مرت عليه في حياته، كما تحكى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الوفاة.



و تكشف لأول مرة عن وصية محمود ياسين لها والتي لا يعرفها أولاده، كما تكشف عن مفاجاة تسجيل محمود ياسين للقرأن الكريم بصوته.



واوضح عمرو الليثى ان برنامج واحد من الناس يستضيف شخصية عظيمة وفريدة وفنانة لها تاريخ عظيم وزوجة فنان عظيم



ووجه الشكر لها وبخاصة أن أول ظهور بواحد من الناس



وأعربت شهيرة عن سعادتها قائلة: أنا مبسوطة انى هاكون معاك انت عارف انت غالى على الأسرة كلها.



تذاع الحلقة يومى الثلاثاء الساعة ١٠،٣٠ مساءً والأربعاء الساعة ١٠ مساءً