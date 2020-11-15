مصلحة الضرائب: إلزام 134 شركة بالفاتورة الإلكترونية (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "الفاتورة الإلكترونية بمثابة مستند رقمي يثبت التعامل بين مقدم الخدمة أو البائع والمشتري"، مشيرا إلى أن كافة السلع تحصل على تكويد عالمي في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتابع أن الفاتورة الإلكترونية تتميز بتحديد اسم البائع والمشتري، لافتا إلى أن المرحلة الأولى خاصة بتبادل السلع بين التجار فقط، حيث ألزمت المالية 134 شركة بالالتزام بالفاتورة الإلكترونية كمرحلة أولية.

وأوضح أن الإقرار الضريبي سيعتمد على الفواتير الإلكترونية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية تصب في مصلحة المواطن والممول.
وناشد المواطنين بتسديد أصل الضريبة قبل 14 ديسمبر للحصول على خصم 70% من مقابل التأخير.

أخبار تهمك

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ 18 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 12 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

06:04 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»